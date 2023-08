Fascinant Week-end V&D : Balade du Terroir « Bulles et Belles Histoires » à Vitry-en-Perthois Champagne MUNIER-CHEVALIER Vitry-en-Perthois, 22 octobre 2023, Vitry-en-Perthois.

Vitry-en-Perthois,Marne

Balade du terroir à la découverte de Vitry-en-Perthois, de beaux points de vue sur le vignoble et la campagne environnante suivie d’une dégustation des produits du terroir. Sur réservation 5€/adulte..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 14:00:00. .

Champagne MUNIER-CHEVALIER

Vitry-en-Perthois 51300 Marne Grand Est



Stroll around Vitry-en-Perthois, with beautiful views of the vineyards and surrounding countryside, followed by a tasting of local produce. Bookings required: 5€/adult.

Un paseo local para descubrir Vitry-en-Perthois, con hermosas vistas de los viñedos y el campo circundante, seguido de una degustación de productos locales. Reserva obligatoria: 5€/adulto.

Terroir-Spaziergang zur Entdeckung von Vitry-en-Perthois, schönen Aussichtspunkten auf den Weinberg und die umliegende Landschaft, gefolgt von einer Verkostung von Produkten aus der Region. Mit Reservierung 5?/Erwachsener.

