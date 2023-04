Randonnée Salle des fêtes, 28 mai 2023, Champagné-le-Sec.

Marche et vélo avec jeux questions pour tous.

Deux circuits balisés 9 et 15 kms.

Départ à la salle des fêtes à partir de 8h et jusqu’à 9h30

3€ à partir de 18 ans.

2023-05-28 à ; fin : 2023-05-28 . .

Salle des fêtes

Champagné-le-Sec 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Walking and biking with games and questions for all.

Two marked circuits 9 and 15 kms.

Departure from the village hall from 8 am to 9:30 am

3? from 18 years old

Senderismo y ciclismo con pruebas para todos.

Dos recorridos señalizados de 9 y 15 kms.

Salida desde el ayuntamiento de 8 a 9.30 h

3? a partir de 18 años

Wandern und Radfahren mit Spielen Fragen für alle.

Zwei markierte Strecken 9 und 15 kms.

Start am Festsaal ab 8 Uhr und bis 9.30 Uhr

3? ab 18 Jahren

Mise à jour le 2023-04-15 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou