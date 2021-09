Bordeaux La Cité du Vin Bordeaux, Gironde Champagne ! La Cité du Vin Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, la Champagne est un paysage culturel exceptionnel qui a permis l’émergence d’un vin d’excellence, reconnu comme le symbole universel de célébration, de réconciliation et de fête ! Sous ses habits de fête, le Champagne cache de multiples singularités : un terroir exigeant, une viticulture rigoureuse, une élaboration ingénieuse, des vins offrant une multitude de facettes… La Cité du Vin propose un atelier de dégustation de 3 Champagne ! En partenariat avec le Comité Champagne Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine

