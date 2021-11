Sacy Sacy Marne, SACY Champagne Fullness ! – Château de Sacy Sacy Sacy Catégories d’évènement: Marne

Sacy Marne Accompagné de sa thérapeute et d’un vigneron, le Château de Sacy vous invite à vous laissez tenter par l’expérience millésimée de la dégustation en Pleine Conscience ! Au programme, trois cuvées de Champagne Ayala accompagnées de bouchées du Chef ! Réservations par mail, téléphone ou message privé Facebook.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. evenements@chateaudesacy-reims.fr +33 3 26 07 60 38 Rue des Croisettes Chateau de Sacy Sacy

