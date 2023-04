Marché des producteurs Salle Polyvalente Champagne-et-Fontaine Catégories d’Évènement: CHAMPAGNE ET FONTAINE

Dordogne

Marché des producteurs Salle Polyvalente, 24 juillet 2023, Champagne-et-Fontaine. Marché des producteurs à partir de 18h dans le village..

Salle Polyvalente

Champagne-et-Fontaine 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Farmers’ market from 6pm in the village. Mercado agrícola a partir de las 18.00 h en el pueblo. Bauernmarkt ab 18 Uhr im Dorf. Mise à jour le 2023-02-03 par Val de Dronne

