Champagne en III actes au Champagne Lévêque-Dehan Barzy-sur-Marne, mercredi 13 mars 2024.

Champagne en III actes au Champagne Lévêque-Dehan Barzy-sur-Marne Aisne

Champagne en III actes et soirée musicale

Au programme

Représentation

Acte I “Danse Butō”

Yves Cameliau

Le butō est une danse née au Japon

dans les années 1960.

Cette “danse du corps obscur” s’inscrit

en rupture avec les arts vivants

traditionnels du nô et du kabuki,

qui semblent impuissants à exprimer

des problématiques nouvelles .

Acte II Théâtre :

“Dormez, je le veux”

Georges Feydeau

Justine, domestique chez Boriquet

a découvert qu’elle a des talents

d’hypnotiseuse. Elle va en profiter

pour endormir son maître et le garder

à son service pour lui faire accomplir

toutes les taches ménagères à

sa place …

Acte III :

“L’extra-Lucide”

Georges Courteline

Madame Ledaim, très inquiète de

la disparition de son mari, décide

d’aller voir Madame Prudence, une

voyante pour savoir ce qu’il lui est

arrivé…

After Cocktail dégustation Planches / champagnes

contes libertins de Jean de La Fontaine 4949 49 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 17:00:00

fin : 2024-04-13 22:00:00

2 Rue des Lilas

Barzy-sur-Marne 02850 Aisne Hauts-de-France champagne.leveque@wanadoo.fr

