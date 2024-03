Champagne des forêts et autres boissons pétillantes Rue du Musée Nancray, samedi 8 juin 2024.

Les beaux jours donnent envie de boissons fraîches, pétillantes et savoureuses. Si vous aimez apprendre à faire des choses par vous-mêmes et expérimenter, l’atelier de découverte de boissons fermentées sera l’occasion de faire deux recettes avec Eve COLTAT un kéfir de fruits, un pétillant de sureau ou un ginger beer- (en fonction de la saison). Vos papilles n’auront plus qu’à se laisser ravir !

À la fin du stage, repartez avec des grains de kéfir pour continuer la fermentation chez vous ! (si vous avez un bocal à joint type Le Parfait n’hésitez pas à l’amener). 35 35 EUR.

Début : 2024-06-08 10:00:00

fin : 2024-06-08 12:30:00

Rue du Musée Musée des Maisons Comtoises

Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté musee@maisons-comtoises.org

