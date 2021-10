Aÿ-Champagne Aÿ-Champagne Aÿ-Champagne, Marne Champagne Day : Voyage de la terre aux vignerons Aÿ-Champagne Aÿ-Champagne Catégories d’évènement: Aÿ-Champagne

Champagne Day : Voyage de la terre aux vignerons 2021-10-22 09:30:00 – 2021-10-22 16:30:00 Pressoria 11 Boulevard Pierre Cheval

Aÿ-Champagne Marne Aÿ-Champagne Pour l’édition 2021 de Champagne Day, l’Office de Tourisme Intercommunal d’Hautvillers s’associe à Pressoria. Situé à Aÿ-Champagne, aux pieds des coteaux historiques classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, Pressoria offre une visite immersive au cœur de la et du champagne où tous vos sens seront en éveil pour découvrir entre amis ou en famille les mystères du Champagne. Au sein de ce récent centre consacré au Champagne, nous vous proposons un voyage de la terre aux vignerons, avec : -Présence d’artisans dans le hall de Pressoria -Visite de Pressoria -Dégustation de deux champagnes commentée par deux vignerons Réservation : https://www.tourisme-hautvillers.com/reservez-votre-activite-en-ligne/?re-product-id=189222 info@tourisme-hautvillers.com +33 3 26 57 06 35 http://www.tourisme-hautvillers.com/ dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Aÿ-Champagne, Marne
Pressoria 11 Boulevard Pierre Cheval