Sacy Sacy Marne, SACY Champagne Day Sacy Sacy Catégories d’évènement: Marne

SACY

Champagne Day Sacy, 23 octobre 2021, Sacy. Champagne Day 2021-10-23 18:00:00 – 2021-10-23 20:00:00 Rue des Croisettes Chateau de Sacy

Sacy Marne Sacy Voyagez à travers l’Histoire grâce aux explications de notre sommelier! De la verrerie à l’art du sabrage, le Champagne n’aura plus aucun secret pour vous.

Vous terminerez par une dégustation de 3 cuvées. +33 3 26 07 60 38 https://www.chateaudesacy-reims.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, SACY Autres Lieu Sacy Adresse Rue des Croisettes Chateau de Sacy Ville Sacy lieuville 49.19413#3.9474