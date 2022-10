Champagne Day : l’After Aÿ-Champagne Aÿ-Champagne Catégories d’évènement: Aÿ-Champagne

Marne

Champagne Day : l’After Aÿ-Champagne, 29 octobre 2022, Aÿ-Champagne. Champagne Day : l’After

11 Boulevard Pierre Cheval Pressoria Aÿ-Champagne Marne Office de tourisme de Hautvillers, entre vignes et forêts Pressoria 11 Boulevard Pierre Cheval

2022-10-29 – 2022-10-29

Pressoria 11 Boulevard Pierre Cheval

Aÿ-Champagne

Marne Champagne Day : l’After : pour prolonger les festivités lors d’une journée rythmée par des ateliers olfactifs et gourmands autour du Roi des vins. Les ateliers se dérouleront dans le salon Moët et Chandon, dans le bâtiment annexe, vous permettant ainsi de coupler le ou les ateliers de votre choix avec votre visite de Pressoria pour une immersion totale. Au programme : découvertes olfactives, dégustations, création de parfum, associations étonnantes, parfumerie culinaire etc, de quoi découvrir le champagne autrement. Renseignements et contact à contact@lampyreparfum.com contact@lampyreparfum.com Pressoria 11 Boulevard Pierre Cheval Aÿ-Champagne

dernière mise à jour : 2022-10-17 par Office de tourisme de Hautvillers, entre vignes et forêts

Détails Catégories d’évènement: Aÿ-Champagne, Marne Autres Lieu Aÿ-Champagne Adresse Aÿ-Champagne Marne Office de tourisme de Hautvillers, entre vignes et forêts Pressoria 11 Boulevard Pierre Cheval Ville Aÿ-Champagne lieuville Pressoria 11 Boulevard Pierre Cheval Aÿ-Champagne Departement Marne

Aÿ-Champagne Aÿ-Champagne Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ay-champagne/

Champagne Day : l’After Aÿ-Champagne 2022-10-29 was last modified: by Champagne Day : l’After Aÿ-Champagne Aÿ-Champagne 29 octobre 2022 11 Boulevard Pierre Cheval Pressoria Aÿ-Champagne Marne Office de tourisme de Hautvillers Aÿ-Champagne entre vignes et forêts Marne

Aÿ-Champagne Marne