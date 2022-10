Champagne Day : Champagnes & Macarons 100% agéens Aÿ-Champagne Aÿ-Champagne Catégories d’évènement: Aÿ-Champagne

Marne

Champagne Day : Champagnes & Macarons 100% agéens Aÿ-Champagne, 28 octobre 2022, Aÿ-Champagne. Champagne Day : Champagnes & Macarons 100% agéens

12 Rue Roulot Champagne Richard-Fliniaux Aÿ-Champagne Marne Champagne Richard-Fliniaux 12 Rue Roulot

2022-10-28 – 2022-10-29

Champagne Richard-Fliniaux 12 Rue Roulot

Aÿ-Champagne

Marne À l’occasion du Champagne Day 2022, les 28 et 29 Octobre, je vous accueille au cœur d’une dégustation exclusive et privée toute en gourmandise. Je vous partagerai ma philosophie et ma méthode d’élaboration de mes Champagnes Grand Cru d’Aÿ. Vous apprécierez différentes qualités de Champagne dans différentes flûtes de dégustation pour accroitre l’expérience sensorielle. Puis, nous apprendrons à sublimer le Champagne avec les macarons

d’un maître Pâtissier de mon village (l’Atelier Baillet). Une dégustation unique, un moment de convivialité et de partage. La durée de l’atelier est d’environ 2h.

Réservation via Airbnb Experience ou par mail sur notre site : www.richard-fliniaux.com

6 personnes maximum par atelier.

Tarif par personne : À partir de 39€

Atelier à 15h le 28 et le 29 octobre 2022. À l’occasion du Champagne Day 2022, le 28 et 29 Octobre, je vous accueille au cœur d’une dégustation exclusive et privée toute en gourmandise. http://www.richard-fliniaux.com/ Champagne Richard-Fliniaux 12 Rue Roulot Aÿ-Champagne

dernière mise à jour : 2022-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Aÿ-Champagne, Marne Autres Lieu Aÿ-Champagne Adresse Aÿ-Champagne Marne Champagne Richard-Fliniaux 12 Rue Roulot Ville Aÿ-Champagne lieuville Champagne Richard-Fliniaux 12 Rue Roulot Aÿ-Champagne Departement Marne

Aÿ-Champagne Aÿ-Champagne Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ay-champagne/

Champagne Day : Champagnes & Macarons 100% agéens Aÿ-Champagne 2022-10-28 was last modified: by Champagne Day : Champagnes & Macarons 100% agéens Aÿ-Champagne Aÿ-Champagne 28 octobre 2022 12 Rue Roulot Champagne Richard-Fliniaux Aÿ-Champagne Marne Aÿ-Champagne Marne

Aÿ-Champagne Marne