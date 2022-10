Champagne Day au Bistro’Larris La Neuville-aux-Larris La Neuville-aux-Larris Catégories d’évènement: La Neuville-aux-Larris

2022-10-28 – 2022-10-28 La Neuville-aux-Larris

Marne La Neuville-aux-Larris Venez célébrer le Champagne Day au Bistro’Larris, le vendredi 28 octobre 2022 ! Le Bistro’Larris vous propose une belle journée de rencontres, d’échanges avec des vignerons et la formule suivante le Midi ou le Soir :

Plats « chauds » au choix, cuisinés sur place par notre « partenaire « PAELLAS ANDALOUSES » : 15.50 euros

* Risotto aux 2 saumons

* Salardaise (pommes de terre, lardons, saucisses fumées, gésiers

de canard…) Les palettes apéritives du Bistr’O Larris et la carte des vins restent également à la carte pour l’occasion. contact@bistrolarris.com +33 3 26 51 94 72 La Neuville-aux-Larris

dernière mise à jour : 2022-10-13

