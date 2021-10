Épernay Épernay Épernay, Marne Champagne Day au 19 Avenue de Champagne SGV Épernay Épernay Catégories d’évènement: Épernay

Épernay Marne Épernay Le 19 Avenue de Champagne fête le CHAMPAGNE DAY ! Au Programme : – La Tonnellerie Champenoise vous montrera son savoir-faire pour la fabrication des tonneaux de Champagne. – Présentation de cuvées toutes vieillies en fût. – Food-Truck ” Un Truck de Food ” pour vous rassasier toute la journée. – 100 Cuvées des 4 régions de la champagne : Côte des Bar, Côte des Blancs, Montagne de Reims, Vallée de la Marne. – Et d’autres surprises vous attendent… http://le19@sgv-champagne.fr/ dernière mise à jour : 2021-10-13 par

