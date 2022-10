Champagne Day à CHIGNY LES ROSES Chigny-les-Roses Chigny-les-Roses Catégories d’évènement: Chigny-les-Roses

Marne

Champagne Day à CHIGNY LES ROSES Chigny-les-Roses, 28 octobre 2022, Chigny-les-Roses. Champagne Day à CHIGNY LES ROSES

Place Pommery Chigny-les-Roses Marne

2022-10-28 17:00:00 – 2022-10-28 23:59:00 Chigny-les-Roses

Marne Chigny-les-Roses JOURNEE MONDIALE DU CHAMPAGNE : Au cœur de la champagne historique, entre Reims et Epernay, L’Association Oeno-culturelle de Chigny-les-Roses (AOC) organise sa troisième édition du GLOBAL CHAMPAGNE DAY et vous propose de célébrer ce Divin breuvage ensemble. Au programme :

PARCOURS de 10 DEGUSTATIONS de CHAMPAGNE dans le village viticole de Chigny les roses + UNE SOIREE FESTIVE sur la Place Pommery avec le groupe « La dent rose ». Venez nombreux ! Evènement labellisé « Vignoble et découverte ». PARCOURS de 10 DEGUSTATIONS de CHAMPAGNE dans le village viticole de Chigny les roses + UNE SOIREE FESTIVE sur la Place Pommery avec le groupe « La dent rose ». Venez nombreux ! aoc.chignylesroses@gmail.com Chigny-les-Roses

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Chigny-les-Roses, Marne Autres Lieu Chigny-les-Roses Adresse Place Pommery Chigny-les-Roses Marne Ville Chigny-les-Roses lieuville Chigny-les-Roses Departement Marne

Chigny-les-Roses Chigny-les-Roses Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chigny-les-roses/

Champagne Day à CHIGNY LES ROSES Chigny-les-Roses 2022-10-28 was last modified: by Champagne Day à CHIGNY LES ROSES Chigny-les-Roses Chigny-les-Roses 28 octobre 2022 Chigny-les-Roses Marne Place Pommery Chigny-les-Roses Marne

Chigny-les-Roses Marne