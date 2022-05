Champagne Bourcier Frédéric & Fils : portes ouvertes Couvrot Couvrot Catégories d’évènement: 51300

Couvrot

Champagne Bourcier Frédéric & Fils : portes ouvertes Couvrot, 4 juin 2022, Couvrot. Champagne Bourcier Frédéric & Fils : portes ouvertes Domaine Bourcier 9 chemin des Imblines Couvrot

2022-06-04 08:00:00 – 2022-06-05 Domaine Bourcier 9 chemin des Imblines

Couvrot 51300 Couvrot Venez nous retrouver durant ce week-end de portes ouvertes, vous y trouverez de nombreux exposants de produits locaux, une restauration, de l’animation… Un moment de partage, de joie et de convivialité ! Venez nous retrouver durant ce week-end de portes ouvertes, vous y trouverez de nombreux exposants de produits locaux, une restauration, de l’animation… 8h. frederic@champagnebourcier.com http://www.champagnebourcier.com/ Venez nous retrouver durant ce week-end de portes ouvertes, vous y trouverez de nombreux exposants de produits locaux, une restauration, de l’animation… Un moment de partage, de joie et de convivialité ! Domaine Bourcier 9 chemin des Imblines Couvrot

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 51300, Couvrot Autres Lieu Couvrot Adresse Domaine Bourcier 9 chemin des Imblines Ville Couvrot lieuville Domaine Bourcier 9 chemin des Imblines Couvrot Departement 51300

Couvrot Couvrot 51300 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/couvrot/

Champagne Bourcier Frédéric & Fils : portes ouvertes Couvrot 2022-06-04 was last modified: by Champagne Bourcier Frédéric & Fils : portes ouvertes Couvrot Couvrot 4 juin 2022 51300 Couvrot

Couvrot 51300