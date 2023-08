Fascinant Week-end V&D : Balade en trottinettes sport dans les vignes Champagne Bourcier – 9 chemin des imblines Couvrot, 20 octobre 2023, Couvrot.

Couvrot,Marne

Balade en plein air en trottinettes sport électriques pour admirer le paysage champenois suivie d’une invitation à la dégustation et la visite du domaine. Un moment festif à partager..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 15:00:00. .

Champagne Bourcier – 9 chemin des imblines

Couvrot 51300 Marne Grand Est



An open-air ride on electric scooters to admire the Champagne landscape, followed by an invitation to taste and visit the estate. A festive moment to share.

Un paseo al aire libre en scooters eléctricos para admirar el paisaje de Champagne, seguido de una degustación y una visita a la finca. Un momento festivo para compartir.

Spaziergang unter freiem Himmel mit elektrischen Sportrollern, um die Landschaft der Champagne zu bewundern, gefolgt von einer Einladung zu einer Weinprobe und einem Besuch des Weinguts. Ein festlicher Moment zum Teilen.

