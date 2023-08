Randonnée VTT et pédestre Lucien Buisson à Champagnac la Rivière Champagnac-la-Rivière, 3 septembre 2023, Champagnac-la-Rivière.

Champagnac-la-Rivière,Haute-Vienne

L’Amicale des Jeunes et Laïque vous invite pour la randonnée Lucien Buisson. Elle se parcoure soit en VTT pour une longueur de 45km, 30km ou de 15 km ou à pieds de 12 à 15km. Rendez-vous à 8h à l’aire des Planches de Champagnac la Rivière pour vous inscrire ou sur le site HelloAsso. Le départ s’effectuera à 8h45 pour les VTT et à 9h pour la randonnée pédestre. Un pot de l’amitié vous sera offert à l’arrivée. Une rentrée festive en pleine nature !.

2023-09-03 fin : 2023-09-03 . EUR.

Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Amicale des Jeunes et Laïque invites you to the Lucien Buisson hike. It can be done either by mountain bike (45km, 30km or 15km) or on foot (12 to 15km). Meet at 8am at the aire des Planches in Champagnac la Rivière to register, or visit the HelloAsso website. Departure is at 8:45 a.m. for mountain bikes and 9 a.m. for hiking. A welcome drink will be offered on arrival. A festive return to nature!

La Amicale des Jeunes et Laïque le invita a la marcha Lucien Buisson. Puede hacerse en bicicleta de montaña (45 km, 30 km o 15 km) o a pie (de 12 a 15 km). Cita a las 8h en el aire des Planches de Champagnac la Rivière para inscribirse, o en la página web de HelloAsso. La salida será a las 8.45 para las bicicletas de montaña y a las 9.00 para la ruta a pie. A la llegada se ofrecerá una bebida de bienvenida. Un comienzo de año festivo al aire libre

Die Amicale des Jeunes et Laïque lädt Sie zur Lucien-Buisson-Wanderung ein. Sie kann entweder mit dem Mountainbike auf einer Länge von 45km, 30km oder 15km oder zu Fuß auf einer Länge von 12 bis 15km zurückgelegt werden. Wir treffen uns um 8 Uhr auf dem Areal « Les Planches » in Champagnac la Rivière, um uns anzumelden oder auf der HelloAsso-Website. Der Start erfolgt um 8:45 Uhr für die Mountainbikes und um 9:00 Uhr für die Wanderung. Bei der Ankunft wird Ihnen ein Umtrunk angeboten. Ein festlicher Schulanfang inmitten der Natur!

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Ouest Limousin