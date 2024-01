Cinéma » Rien à perdre » Champagnac-la-Rivière, mardi 20 février 2024.

Cinéma » Rien à perdre » Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 20:30:00

fin : 2024-02-20

Synopsis Sylvie habite à Brest avec ses deux enfants, Sofiane et Jean-Jacques. Ensemble, ils forment une famille très soudée. Une nuit, Sofiane se blesse alors qu’il est seul dans leur maison. Après un signalement, l’enfant est placé en foyer. Avec l’aide d’une avocate, de ses frères et de l’amour de ses enfants, Sylvie est confiante elle est persuadée d’être plus forte que la machine administrative et judiciaire.. Bonne séance de cinéma en Ouest Limousin !

Salle des fêtes

Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine mairie@champagnaclariviere.fr



L’événement Cinéma » Rien à perdre » Champagnac-la-Rivière a été mis à jour le 2024-01-17 par OT Ouest Limousin