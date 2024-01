Cinéma : » Easy Rider » VOSTFR Champagnac-la-Rivière, vendredi 16 février 2024.

Cinéma : » Easy Rider » VOSTFR Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 20:30:00

fin : 2024-02-16

Synopsis : Ce road movie, devenu un emblème de la génération hippie des années 1960-1970, raconte le voyage de deux jeunes motards, Wyatt et Billy, qui, après avoir vendu une grosse quantité de drogue, décident de quitter Los Angeles et d’aller participer à la célébration du carnaval de La Nouvelle-Orléans avec l’argent gagné. Bonne séance de cinéma en Ouest Limousin !

Salle des fêtes

Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine mairie@champagnaclariviere.fr



