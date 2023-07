La Champrunoise 4ème édition Champagnac-la-Prune, 27 août 2023, Champagnac-la-Prune.

Champagnac-la-Prune,Corrèze

Venez nombreux participer à la 4ème édition de « LA CHAMPRUNOISE » dans un cadre champêtre et sauvage du plateau des étangs aux gorges du Doustre. Ouvert aux VTT & VAE, de nouvelles traces avec des options techniques pour les plus expérimentés feront le bonheur de tous. Les randonneurs pédestres découvriront de nouveaux sentiers avec des paysages à couper le souffle. Restauration possible en fin de parcours (à réserver) – Départs de 07h00 à 9h00 -.

2023-08-27 fin : 2023-08-27 . .

Champagnac-la-Prune 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in the 4th edition of « LA CHAMPRUNOISE » in a wild and rural setting from the plateau des étangs to the Doustre gorges. Open to mountain bikers and mountain bikes, new trails with technical options for the more experienced will delight everyone. Hikers will discover new trails with breathtaking scenery. Catering available at the end of the trail (reservation required) – Departures from 07:00 to 9:00 am

Venga uno, vengan todos a la 4ª edición de « LA CHAMPRUNOISE » en un entorno salvaje y rural desde la meseta des étangs hasta las gargantas del Doustre. Abierto a ciclistas de montaña y BTT, nuevos senderos con opciones técnicas para los más experimentados harán las delicias de todos. Los senderistas descubrirán nuevos caminos con paisajes impresionantes. Catering disponible al final de la ruta (previa reserva) – Salidas de 07:00 a 9:00

Ausgabe von « LA CHAMPRUNOISE » in einer ländlichen und wilden Umgebung von der Hochebene der Teiche bis zu den Schluchten des Doustre teil. Für Mountainbikes und E-Bikes geöffnet, werden neue Spuren mit technischen Optionen für die Erfahrensten alle glücklich machen. Wanderer werden neue Pfade mit atemberaubenden Landschaften entdecken. Verpflegung am Ende der Strecke möglich (bitte reservieren) – Abfahrten von 07:00 bis 9:00 Uhr – – – – – – – – – –

