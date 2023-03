Champa Rétromobile Champagnole Catégories d’Évènement: Champagnole

Champa Rétromobile, 23 avril 2023, Champagnole

2023-04-23

Jura Balade en ville, exposition de véhicules : voitures, tracteurs, camions, deux roues, véhicules d’exception, yougtimers…

Restauration possible sur place.

