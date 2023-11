Noël du Centre social : Cirque à Figeac Champ Saint Barthélémy Figeac, 13 décembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Venez fêter noël avec le cirque Rico Zavatta !

Des numéros de clowns, jongleurs, trapézistes, pigeons et poneys seront proposés..

2023-12-13 10:00:00 fin : 2023-12-13 . EUR.

Champ Saint Barthélémy

Figeac 46100 Lot Occitanie



Come and celebrate Christmas with the Rico Zavatta circus!

Featuring clowns, jugglers, trapeze artists, pigeons and ponies.

¡Ven a celebrar la Navidad con el circo Rico Zavatta!

El espectáculo contará con payasos, malabaristas, trapecistas, palomas y ponis.

Feiern Sie Weihnachten mit dem Zirkus Rico Zavatta!

Es werden Nummern von Clowns, Jongleuren, Trapezkünstlern, Tauben und Ponys geboten.

Mise à jour le 2023-11-17 par OT Figeac