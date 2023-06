Stage pony western Champ Rocher Lingé, 12 juin 2023, Lingé.

Lingé,Indre

Venez passez la journée avec les poneys, à la découverte de l’équitation western..

Mercredi à 10:00:00 ; fin : . 70 EUR.

Champ Rocher

Lingé 36220 Indre Centre-Val de Loire



Come and spend the day with the ponies, discovering western riding.

Ven a pasar el día con los ponis, descubriendo la equitación occidental.

Verbringen Sie einen Tag mit den Ponys und entdecken Sie das Westernreiten.

Mise à jour le 2023-06-07 par Destination Brenne