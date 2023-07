LUDI’NATURE Champ Pot de Vin Contrisson, 29 juillet 2023, Contrisson.

Contrisson,Meuse

Profitez d’une journée en famille sous la signe de la nature ludique dans un cadre magnifique.

Au programme jeux, activités créatives, numériques et bricolages.

Ouvert à tous. Gratuit.

Zone pique-nique, bar à eau.

Enfants de -10 ans sous la responsabilité d’un adulte.. Tout public

Samedi 2023-07-29 10:00:00 fin : 2023-07-29 18:00:00. 0 EUR.

Champ Pot de Vin La Ballastière

Contrisson 55800 Meuse Grand Est



Enjoy a fun-filled family day in a magnificent natural setting.

The program includes games, creative and digital activities and crafts.

Open to all. Free admission.

Picnic area, water bar.

Children under 10 under the responsibility of an adult.

Disfrute de un día en familia lleno de diversión en un bello entorno.

El programa incluye juegos, actividades creativas y digitales y manualidades.

Abierto a todos. Entrada gratuita.

Zona de picnic, bar con agua.

Menores de 10 años bajo la responsabilidad de un adulto.

Genießen Sie einen Tag mit der Familie unter dem Zeichen der spielerischen Natur in einer wunderschönen Umgebung.

Auf dem Programm stehen Spiele, kreative und digitale Aktivitäten sowie Basteln.

Für alle offen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Picknickbereich, Wasserbar.

Kinder unter 10 Jahren unter Aufsicht eines Erwachsenen.

Mise à jour le 2023-07-11 par OT SUD MEUSE