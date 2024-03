Champ Libre Cabaret La Mégisserie Saint-Junien, samedi 23 mars 2024.

Champ Libre Cabaret La Mégisserie Saint-Junien Haute-Vienne

OYEZ, OYEZ ! Le Collectif Champ Libre pousse la chansonnette ! Et oui cette année, les acteurs, les techniciens et les administrateurs du collectif travaillent ensemble et vous proposent un cabaret chanté ! Allez hop on prend le plumeau et on me dépoussière tous ces classiques de la poésie ! Au programme Mesdames et Messieurs un petit Baudelaire a capela, une petite tirade de Cyrano de Bergerac rappée, les feuilles mortes de Prévert déclinées dans 3 univers différents, un Neruda mouliné au ukulélé… Et plein d’autres surprises !!!! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 19:30:00

fin : 2024-03-23

La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

