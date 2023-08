Trail des Aiguilles Rouges Champ du Savoy Chamonix-Mont-Blanc, 24 septembre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

L’événement Trail des Aiguilles Rouges propose plusieurs épreuves de pleine nature, empruntant des sentiers du Massif des Aiguilles Rouges..

2023-09-24 05:30:00 fin : 2023-09-24 18:00:00. .

Champ du Savoy Domaine skiable du Savoy

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



The Trail des Aiguilles Rouges event features a number of outdoor events on the trails of the Massif des Aiguilles Rouges.

El Trail des Aiguilles Rouges presenta una serie de eventos al aire libre en los senderos del Macizo de las Agujas Rojas.

Die Veranstaltung Trail des Aiguilles Rouges bietet mehrere Naturwettbewerbe, die auf Wegen im Massif des Aiguilles Rouges stattfinden.

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc