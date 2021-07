Champ d’Expression | Temps Fort Locarn, 29 août 2021-29 août 2021, Locarn.

Champ d’Expression | Temps Fort 2021-08-29 14:30:00 – 2021-08-29 18:30:00 Lieu-dit Lezefranc Ferme Chez Eric Le graet

Locarn Côtes d’Armor

Champ d’expression, 9ème édition,

Durant les temps de résidence, des rendez-vous nourrissent la réflexion de chacun et permettent de nous mettre au contact d’une pluralité d’approches sensibles autour des relations souvent paradoxales que nous entretenons avec le monde vivant.

Invité : Karine Bonneval (sous réserve) est une artiste visuelle française, basée dans le centre de la France. Son travail se concentre sur « l’altérité végétale » et les interactions complexes et spécifiques qui lient les hommes et les plantes. Dans ses sculptures et installations, nous sommes plongés dans un monde

de formes organiques à forte puissance fictionnelle, où de nouvelles

combinaisons de vocabulaires et de techniques vont de pair avec le mariage de l’art et de la science. Karine Bonneval nous invitera à un voyage à travers l’histoire des sciences et son propre parcours personnel.

(programmation à confirmer)

La restitution de Champ d’Expression aura lieu du 26 septembre au 24 octobre.

Organisation : La fourmi-e

lafourmie.direction@gmail.com +33 6 03 42 05 17 https://assolafourmie.wordpress.com/

Champ d’expression, 9ème édition,

Durant les temps de résidence, des rendez-vous nourrissent la réflexion de chacun et permettent de nous mettre au contact d’une pluralité d’approches sensibles autour des relations souvent paradoxales que nous entretenons avec le monde vivant.

Invité : Karine Bonneval (sous réserve) est une artiste visuelle française, basée dans le centre de la France. Son travail se concentre sur « l’altérité végétale » et les interactions complexes et spécifiques qui lient les hommes et les plantes. Dans ses sculptures et installations, nous sommes plongés dans un monde

de formes organiques à forte puissance fictionnelle, où de nouvelles

combinaisons de vocabulaires et de techniques vont de pair avec le mariage de l’art et de la science. Karine Bonneval nous invitera à un voyage à travers l’histoire des sciences et son propre parcours personnel.

(programmation à confirmer)

La restitution de Champ d’Expression aura lieu du 26 septembre au 24 octobre.

Organisation : La fourmi-e

dernière mise à jour : 2021-05-28 par