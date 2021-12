Champ d’Expression | Art contemporain à la ferme Locarn, 25 septembre 2022, Locarn.

Champ d’Expression | Art contemporain à la ferme Lieu-dit Lezefranc Ferme Chez Eric Le graet Locarn

2022-09-25 14:30:00 – 2022-10-23 18:30:00 Lieu-dit Lezefranc Ferme Chez Eric Le graet

Locarn Côtes d’Armor Locarn

Champ d’expression, 10ème édition.

2 fermes, 2 artistes en résidence au long court, invités à déployer leurs recherches autour du monde vivant, au plus près des agricultrices et agriculteurs, pour concevoir une oeuvre in-situ qui sera présentée au public en circuit libre et visites guidées.

VISITE

Durant l’exposition, tous les week-ends de 14h30 à 18h30.

Organisation : La fourmi-e

lafourmie.direction@gmail.com +33 6 03 42 05 17 https://assolafourmie.wordpress.com/

Champ d’expression, 10ème édition.

2 fermes, 2 artistes en résidence au long court, invités à déployer leurs recherches autour du monde vivant, au plus près des agricultrices et agriculteurs, pour concevoir une oeuvre in-situ qui sera présentée au public en circuit libre et visites guidées.

VISITE

Durant l’exposition, tous les week-ends de 14h30 à 18h30.

Organisation : La fourmi-e

Lieu-dit Lezefranc Ferme Chez Eric Le graet Locarn

dernière mise à jour : 2021-12-13 par