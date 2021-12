Locarn Locarn Côtes-d'Armor, Locarn Champ d’Expression #9 | Visite et projections Locarn Locarn Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Locarn

Champ d’Expression #9 | Visite et projections Locarn, 20 février 2022, Locarn. Champ d’Expression #9 | Visite et projections Lieu-dit Lézéfranc Ferme Chez Eric Le graet Locarn

2022-02-20 14:00:00 – 2022-02-20 Lieu-dit Lézéfranc Ferme Chez Eric Le graet

Locarn Côtes d’Armor Locarn Champ d’expression, 9ème édition. Visite guidée des fermes, suivie d’une projection de 3 courts métrages autour des notions de paysage-agriculture-monde vivant :

-« Hors piste » (17 min) d’Erwann Babin. Réalisé dans le cadre d’une résidence à Arte Lozera.

-« Paysage improvisé » (14 min) de Pauline Weidmann et Tom Boccara. Réalisé dans le cadre d’une résidence EAC au Lycée agricole Jacques Bujault.

-« Visages d’un pays » (15 min) de Sylvain Gouraud. Film-oeuvre réalisé dans le cadre d’une résidence d’artiste en centre Bretagne.

Partenariat du centre Pompidou avec le pays Centre Ouest Bretagne, «danse à tous les étages» et la Cie T.M project. Départ de la visite guidée à 14h à la ferme de Kernaëret, DUAULT

Projections à 16h à la ferme de Lézéfranc, LOCARN Organisation : La fourmi-e lafourmie.mediation@gmail.com +33 6 03 42 05 17 https://assolafourmie.wordpress.com/ Champ d’expression, 9ème édition. Visite guidée des fermes, suivie d’une projection de 3 courts métrages autour des notions de paysage-agriculture-monde vivant :

-« Hors piste » (17 min) d’Erwann Babin. Réalisé dans le cadre d’une résidence à Arte Lozera.

-« Paysage improvisé » (14 min) de Pauline Weidmann et Tom Boccara. Réalisé dans le cadre d’une résidence EAC au Lycée agricole Jacques Bujault.

-« Visages d’un pays » (15 min) de Sylvain Gouraud. Film-oeuvre réalisé dans le cadre d’une résidence d’artiste en centre Bretagne.

Partenariat du centre Pompidou avec le pays Centre Ouest Bretagne, «danse à tous les étages» et la Cie T.M project. Départ de la visite guidée à 14h à la ferme de Kernaëret, DUAULT

Projections à 16h à la ferme de Lézéfranc, LOCARN Organisation : La fourmi-e Lieu-dit Lézéfranc Ferme Chez Eric Le graet Locarn

dernière mise à jour : 2021-12-16 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Locarn Autres Lieu Locarn Adresse Lieu-dit Lézéfranc Ferme Chez Eric Le graet Ville Locarn lieuville Lieu-dit Lézéfranc Ferme Chez Eric Le graet Locarn