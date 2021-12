Locarn Locarn Côtes-d'Armor, Locarn Champ d’Expression #9 | Concert-Conférence Locarn Locarn Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Locarn

Champ d’Expression #9 | Concert-Conférence Locarn, 6 mars 2022, Locarn. Champ d’Expression #9 | Concert-Conférence Lieu-dit Kernaëret Ferme Chez Brendan Luzu Locarn

2022-03-06 17:00:00 – 2022-03-06 Lieu-dit Kernaëret Ferme Chez Brendan Luzu

Locarn Côtes d’Armor Champ d’expression, 9ème édition. « Ils remontent le temps » du théâtre du Grain

De Lionel Jaffrès, Xavier Guillaumin et Dorian Taburet. Il s’agit d’un récit poétique, climatique et scientifique de la campagne Acclimate, mission en mer de paléclimatologie sur le navire Marion Dufresne dans le courant circumpolaire Antarctique. Proposition visuelle, textuelle et musicale à travers un carnet de voyage dans les cinquantièmes hurlants. À 17h à la ferme de Kernaëret, DUAULT Organisation : La fourmi-e Champ d’expression, 9ème édition. « Ils remontent le temps » du théâtre du Grain

