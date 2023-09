Atelier Land Art – « Hommage à la nature » Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly Catégories d’Évènement: Le Petit-Quevilly

Seine-Maritime Atelier Land Art – « Hommage à la nature » Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly, 15 octobre 2023, Le Petit-Quevilly. Atelier Land Art – « Hommage à la nature » Dimanche 15 octobre, 14h00 Champ des Bruyères Participez à la création d’une oeuvre éphémère à partir des éléments naturels issus du Parc de Bruyères (feuilles, fleurs, cailloux, écorces, plumes…) : un hommage à la nature et du temps pour se reconnecter, avec l’association Scénarios Ethiques et Thoc. Rendez-vous sur la grande pelouse, près des sculptures « Champignons » Tous publics à partir de 10 ans

Accès libre Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly Le Petit-Quevilly 76140 Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T16:30:00+02:00

