MAISON DU PARC (salle polyvalente) Allée du Champ de Courses- A faire en famille – Entrée libre

Dans le cadre de leur résidence artistique 2023, Pascal Levaillant et Roselyne Corblin, artistes botanistes, naturalistes et plasticiens, présenteront leur « herbier contemporain 3D », créé à partir de plantes alimentaires, médicinales, aromatiques, de leurs graines, fleurs, feuilles, fruits. Ils proposeront également de confectionner votre marque-page végétal, à partir de feuilles ou de fleurs.

Dimanche 15 octobre 2023, 14h00-17h00
Champ des Bruyères, Le Petit-Quevilly, Seine-Maritime, Normandie

