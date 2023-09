Ateliers ludiques avec cheval et ânesse Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly Catégories d’Évènement: Le Petit-Quevilly

Seine-Maritime Ateliers ludiques avec cheval et ânesse Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly, 15 octobre 2023, Le Petit-Quevilly. Ateliers ludiques avec cheval et ânesse Dimanche 15 octobre, 11h00 Champ des Bruyères A faire en famille à partir de 5 ans. durée 20 à 30 minutes par atelier. Accès libre Retrouvez Anne Vanhove (« Un cheval dans la ville ») avec son cheval Dali et son ânesse Douchka.

2 ateliers en alternance :

11h-11h30 et 14h-15h15 : atelier « banc de poissons » : déambulation avec les animaux, en groupe à la manière d’un banc de poissons. Un moment ludique de communication avec les animaux !

11h30-12h30 et 15h30-16h30 : atelier « terre de nature » :

Participez à un moment créatif et ludique : Anne vous propose un atelier de peinture à l’argile, sur les animaux ! Rendez-vous sur la piste principale, devant la Chaumière (côté rue du Madrillet, au bout des jardins partagés) Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly Le Petit-Quevilly 76140 Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T11:00:00+02:00 – 2023-10-15T16:15:00+02:00

