Compostage domestique et gestion des déchets du jardin Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly, 15 octobre 2023, Le Petit-Quevilly.

Avec Florent Dewavrin (Terra Léo), venez découvrir ou approfondir vos connaissances sur le compostage, le broyage, et les gestes qui permettent, au jardin, de passer du « déchet » à la ressource.

Vous pourrez également découvrir le fonctionnement de la nouvelle aire de compostage du Parc, ouverte à tous !

Venez poser toutes vos questions, échanger, et voir le fonctionnement d’un broyeur et d’un composteur.

De 10h30 à 11h15 et de 14h30 à 15h15, Florent proposera un atelier plus approfondi sur ces thématiques.

En extérieur : angle sud-ouest du Parc, derrière la Maison du Parc. Entrée par l’allée du Champ de Courses, puis à gauche de la passerelle en bois.

Aucun matériel ne sera distribué lors de cet atelier.

Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly Le Petit-Quevilly 76140 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T10:00:00+02:00 – 2023-10-15T16:00:00+02:00

