Seine-Maritime Atelier faire soi-même : baume aux plantes Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly, 15 octobre 2023, Le Petit-Quevilly. Atelier faire soi-même : baume aux plantes Dimanche 15 octobre, 09h30 Champ des Bruyères Maison du Parc (cuisine pédagogique), allée du Champ de Courses. A faire en famille à partir de 12 ans. Sur inscription obligatoire : Une inscription par participant. Avec Sandra Lefrançois (« l’Esprit des Plantes »), apprenez à fabriquer vous-même des macérats huileux et repartez avec votre baume cicatrisant pour la peau à base de plantes locales.

Pensez à apporter 2 petits pots en verre vides avec couvercle ! Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly Le Petit-Quevilly 76140 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/atelier-faire-soi-meme-baume-aux-plantes »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

