Les oiseaux avant l’hiver Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly Catégories d’Évènement: Le Petit-Quevilly

Seine-Maritime Les oiseaux avant l’hiver Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly, 15 octobre 2023, Le Petit-Quevilly. Les oiseaux avant l’hiver Dimanche 15 octobre, 09h30 Champ des Bruyères Sur inscription obligatoire : Une inscription par participant. A faire en famille à partir de 12 ans. Rendez-vous à la Maison du Parc (salle polyvalente), allée du Champ de Courses Comment les oiseaux de nos jardins se préparent-ils à l’hiver ? Quels sont les impacts du changement climatique sur leur alimentation, sur les espèces migratrices ?

Après un moment d’échange en salle, vous partirez en balade d’observation dans le Parc.

Animation proposée par la LPO-Normandie. Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly Le Petit-Quevilly 76140 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/les-oiseaux-avant-lhiver »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T09:30:00+02:00 – 2023-10-15T11:30:00+02:00

2023-10-15T09:30:00+02:00 – 2023-10-15T11:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Le Petit-Quevilly, Seine-Maritime Autres Lieu Champ des Bruyères Adresse Le Petit-Quevilly Ville Le Petit-Quevilly Departement Seine-Maritime Lieu Ville Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly latitude longitude 49.4238;1.06208

Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le petit-quevilly/