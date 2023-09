Accueil et découvertes avec Triticum Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly, 14 octobre 2023, Le Petit-Quevilly.

Accueil et découvertes avec Triticum Samedi 14 octobre, 10h00, 14h00 Champ des Bruyères Entrée libre

L’association Triticum vous accueille pour vous présenter ses projets et vous propose :

– de découvrir l’association et sa collection de graines paysannes

-de participer aux semis de céréales paysannes d’automne, fèves et petits pois

– une animation jeune public « la Quête de la graine magique »

– une dégustation et vente de pains au levain et à la farine locale, cuits sur place dans le four à bois

– la vente de farine locale de blés de population

– une librairie éphémère autour de l’agroécologie et de la nutrition

Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly Le Petit-Quevilly 76140 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00