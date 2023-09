Accueil buvette à la ferme Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly, 14 octobre 2023, Le Petit-Quevilly.

Accueil buvette à la ferme Samedi 14 octobre, 10h00 Champ des Bruyères Entrée libre

Tout au long de la journée, venez rencontrer les équipes de Triticum et du Champ des Possibles autour de la buvette : boissons chaudes et froides et crêpes.

Ventes au profit des associations.

Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly Le Petit-Quevilly 76140 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00