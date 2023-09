Gérer l’eau au jardin – préparer son système d’irrigation Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly Catégories d’Évènement: Le Petit-Quevilly

Seine-Maritime Gérer l’eau au jardin – préparer son système d’irrigation Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly, 13 octobre 2023, Le Petit-Quevilly. Gérer l’eau au jardin – préparer son système d’irrigation Vendredi 13 octobre, 18h00 Champ des Bruyères Maison du Parc (cuisine pédagogique), allée du Champ de Courses. Public adulte (à partir de 16 ans). Avec Joseph Chauffrey, venez réfléchir aux solutions permettant une meilleure gestion de l’eau au jardin, et particulièrement au potager. Quels besoins en eau selon les cultures, la nature du sol ? A quelle fréquence arroser, les astuces pour économiser l’eau, et comment préparer en hiver son système d’irrigation pour la saison prochaine ? Deux heures d’échanges pour rendre nos jardins plus résilients face au changement climatique. Dans la limite des places disponibles, réservation conseillée. Public adulte Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly Le Petit-Quevilly 76140 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/gerer-leau-au-jardin-preparer-son-systeme-dirrigation »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

