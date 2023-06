Ateliers de médiation animale Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly, 25 juin 2023, Le Petit-Quevilly.

Ateliers de médiation animale Dimanche 25 juin, 11h00 Champ des Bruyères Places limitées : 8 personnes pour les ateliers « Renaissance » et 15 pour les ateliers « soins ». A faire en famille à partir de 5 ans.

Retrouvez Anne Vanhove (« Un cheval dans la ville ») avec son cheval Dali et son ânesse Douchka.

2 ateliers en alternance (durée des ateliers : 20 à 30 minutes)

– Atelier « Renaissance » : la vue occultée, venez guider Dali et Douchka au cours d’une déambulation dans le Parc. Un moment de connexion avec l’animal et d’écoute de vos sensations.

Départs à 11h / 12h / 13h30 / 14h30 / 15h45

– Atelier « soins » : atelier toucher et brossage, un moment pour prendre soin des animaux…et de soi !

à 11h30 / 14h / 15h15 / 16h15

Inscription sur place OBLIGATOIRE : rendez-vous au point d’inscription situé sous la halle (allée du Champ de Courses). Pour les créneaux du matin : inscriptions à partir de 10h. Pour les créneaux de l’après-midi, inscriptions à partir de 12h.

Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly

