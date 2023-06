Découverte du four solaire Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly Le Petit-Quevilly Catégories d’Évènement: Le Petit-Quevilly

Seine-Maritime Découverte du four solaire Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly, 25 juin 2023, Le Petit-Quevilly. Découverte du four solaire Dimanche 25 juin, 10h00 Champ des Bruyères Entrée libre – Tous publics (enfants sous la surveillance permanente de leurs parents) Avec les Vagabonds de l’Energie, venez découvrir comment utiliser le soleil pour cuire et conserver des aliments : four solaire, déshydrateur, poële cuiseur, marmite norvégienne, venez découvrir leur fonctionnement et participer à la préparation et à la dégustation de petites recettes de saison ! Espace d’animation sur la grande pelouse, près des barbecues. Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly Le Petit-Quevilly 76140 Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

