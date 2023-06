Atelier d’initiation aux sodas naturels Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly Le Petit-Quevilly Catégories d’Évènement: Le Petit-Quevilly

Seine-Maritime Atelier d’initiation aux sodas naturels Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly, 25 juin 2023, Le Petit-Quevilly. Atelier d’initiation aux sodas naturels Dimanche 25 juin, 10h00 Champ des Bruyères Maison du Parc (cuisine pédagogique), allée du Champ de Courses. Public adulte (à partir de 16 ans) Sur inscription obligatoire : Une inscription par participant. Avec Rachel (cheffe de cuisine et membre de l’association Fervent Ferment), venez apprendre à préparer une boisson pétillante à base de levain de gingembre. Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly Le Petit-Quevilly 76140 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/atelier-initiation-aux-sodas-naturels »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

