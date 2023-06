Atelier participatif avec les artistes Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly Le Petit-Quevilly Catégories d’Évènement: Le Petit-Quevilly

Atelier participatif avec les artistes Samedi 24 juin, 14h30 Champ des Bruyères A faire en famille – Entrée libre Venez en famille participer à la création d'une oeuvre suspendue : les végétaux de la ferme, disposés dans des bouteilles et accrochés dans la serre constitueront une oeuvre aérienne et poétique qui évoluera au fil des saisons. Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly Le Petit-Quevilly 76140 Seine-Maritime Normandie

