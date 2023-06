Visite de la ferme pédagogique avec Le Champ des Possibles et Triticum Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly Le Petit-Quevilly Catégories d’Évènement: Le Petit-Quevilly

Seine-Maritime Visite de la ferme pédagogique avec Le Champ des Possibles et Triticum Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly, 24 juin 2023, Le Petit-Quevilly. Visite de la ferme pédagogique avec Le Champ des Possibles et Triticum Samedi 24 juin, 11h15 Champ des Bruyères Inscription sur place – Tous publics Prenons une heure ensemble pour découvrir l’histoire de ce lieu, à deux voix, avec Le Champ des Possibles et Triticum. Les parcelles de céréales, le jardin extérieur, les plantes aromatiques et petits fruitiers qui longent les bâtiments, ainsi que la multitude de légumes qui s’apanouissent sous la serre. Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly Le Petit-Quevilly 76140 Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

