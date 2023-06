Visite guidée du Parc Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly Le Petit-Quevilly Catégories d’Évènement: Le Petit-Quevilly

Seine-Maritime Visite guidée du Parc Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly, 24 juin 2023, Le Petit-Quevilly. Visite guidée du Parc Samedi 24 juin, 10h00 Champ des Bruyères Sur inscription obligatoire : Une inscription par participant. Rendez-vous devant le restaurant « Le Paddock », allée du Champ de Courses Entrez dans les coulisses du Parc avec ceux qui le font vivre au quotidien : l’équipe espaces verts du Parc, vous propose de découvrir les différents aspects de la gestion « au naturel » de cet espace de 28 hectares au coeur de la ville. Public adulte (à partir de 16 ans) Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly Le Petit-Quevilly 76140 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-guidee-du-parc-1 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

