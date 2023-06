Stand d’accueil Triticum et librairie éphémère à la ferme pédagogique Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly, 24 juin 2023, Le Petit-Quevilly.

Stand d’accueil Triticum et librairie éphémère à la ferme pédagogique Samedi 24 juin, 10h00 Champ des Bruyères Entrée libre

L’association Triticum vous accueille pour vous présenter ses projets et vous propose :

– de découvrir l’association et sa collection de graines paysannes

– une librairie et coin lecture sur bottes de paille

– une dégustation et vente de pains au levain cuits sur place dans le four à bois

– la vente de farine locale de blés de population

– une table de jeux pour enfants

– une buvette

Buvette et ventes au profit de l’association

Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly Le Petit-Quevilly 76140 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T10:00:00+02:00 – 2023-06-24T16:00:00+02:00

2023-06-24T10:00:00+02:00 – 2023-06-24T16:00:00+02:00