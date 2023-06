Installation artistique et confection de marque-page Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly Le Petit-Quevilly Catégories d’Évènement: Le Petit-Quevilly

Installation artistique et confection de marque-page Dimanche 9 avril, 14h00 Champ des Bruyères MAISON DU PARC (salle polyvalente) Allée du Champ de Courses- A faire en famille – Entrée libre Pascal Levaillant et Roselyne Corblin, artistes botanistes, naturalistes et plasticiens :

« Nous sommes des cueilleurs, glaneurs, explorateurs de la biodiversité. Au gré de nos immersions dans les milieux naturels (littoral, vallée de la Seine, forêts…), la nature est devenue notre palette de plasticiens. Nous créons ainsi nos « jardins nomades », nos « herbiers contemporains 3D » à partir de plantes alimentaires, médicinales, aromatiques, de leurs graines, feuilles, fleurs, fruits.

Dans le cadre de notre résidence 2023, nous vous présentons lors de cette édition printanière des 4 saisons du Parc notre herbier contemporain des plantes tinctoriales. Nous vous proposons de venir découvrir notre herbier et de confectionner un marque page végétal. » Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly Le Petit-Quevilly 76140 Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-09T14:00:00+02:00 – 2023-04-09T17:00:00+02:00

