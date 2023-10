OCTOBRE ROSE & MOVEMBER Champ de tir du Haut Juré Bar-le-Duc, 5 novembre 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

On se ligue pour Octobre Rose & Movember 2023 !

Inscription sur place à partir de 9h00.

Départ libre : 9h30 à 10h30, marche 2,5 kms et VTT 20 kms.

Départ groupé : 10h00, course à pied 5 kms / 10kms.

Collation offerte.. Tout public

Dimanche 2023-11-05 09:00:00 fin : 2023-11-05 10:30:00. 6 EUR.

Champ de tir du Haut Juré Route Forestière de la Croix Rouge

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



Let’s get together for Pink October & Movember 2023!

On-site registration from 9:00 am.

Free start: 9.30am to 10.30am, 2.5km walk and 20km mountain bike.

Mass start: 10:00 am, 5kms / 10kms run.

Snack offered.

¡Juntémonos para el Octubre Rosa y Movember 2023!

Inscripción in situ a partir de las 9.00 h.

Salida libre: de 9.30 a 10.30, 2,5 km a pie y 20 km en bicicleta de montaña.

Salida en grupo: 10.00 h, 5 km/10 km de carrera a pie.

Refrigerios disponibles.

Wir machen uns stark für Rosa Oktober & Movember 2023!

Anmeldung vor Ort ab 9.00 Uhr.

Freier Start: 9:30 bis 10:30 Uhr, Wandern 2,5 kms und Mountainbike 20 kms.

Gruppenstart: 10.00 Uhr, Lauf 5 kms / 10kms.

Angebotener Imbiss.

Mise à jour le 2023-10-23 par OT SUD MEUSE