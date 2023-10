Collecte d’olives Champ de Mars Valence, 18 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

L’opération collecte d’olives revient cette année, organisée par La Ville avec l’Huilerie Richard. Les olives seront transformées en huile de la marque de

territoire Mon cœur Valence..

2023-11-18 09:00:00 fin : 2023-11-18 17:00:00. .

Champ de Mars

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The olive collection operation is back again this year, organized by La Ville with Huilerie Richard. The olives will be transformed into oil for the Mon c?ur Valence

mon c?ur Valence brand.

Este año vuelve la operación de recogida de aceitunas, organizada por La Ville en colaboración con la Huilerie Richard. Las aceitunas se transformarán en aceite para la marca Mon cœur Valence

marca Mon cœur Valence.

Die Aktion zum Sammeln von Oliven findet auch in diesem Jahr wieder statt und wird von der Stadt in Zusammenarbeit mit der Huilerie Richard organisiert. Die Oliven werden zu Öl für die Landmarke

territoriums Mon c?ur Valence hergestellt.

Mise à jour le 2023-10-17 par Valence Romans Tourisme