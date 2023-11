L’Arbre : au coeur des espaces verts de Valence – Valence, ça pousse ! Champ de Mars Valence, 18 novembre 2023, Valence.

Retrouvez les jardiniers qui œuvrent au quotidien pour les arbres : ils vous présentent le patrimoine arboré de Valence et le Plan Arbres de la Ville..

2023-11-18 09:00:00 fin : 2023-11-18 17:00:00. .

Champ de Mars

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Meet the gardeners who work daily for the trees: they present Valence’s tree heritage and the City’s Tree Plan.

Conozca a los jardineros que trabajan a diario por los árboles: le presentan el patrimonio arbóreo de Valence y el Plan Arbóreo de la Ciudad.

Treffen Sie die Gärtner, die sich täglich für die Bäume einsetzen: Sie stellen Ihnen den Baumbestand von Valence und den Baumplan der Stadt vor.

